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        Kars'ta içme suyu şebekesi hatları dondu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle içme suyu şebekesi hatları dondu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:25
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        Kars'ta içme suyu şebekesi hatları dondu
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle içme suyu şebekesi hatları dondu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin içme suyu şebeke hatları dondu. Belediye ekipleri donan boruların içine hortumla tuzlu sıcak su akıtarak açmaya çalıştı.

        Esnaflardan Cahit Gürbüz, AA muhabirine, geceleri aşırı soğuk geçtiğini belirterek, "Gece çok soğuk olduğundan dükkanımızın içme suyu hattı dondu. Biz de belediye ekiplerimizle boruların içine tuzlu kaynar su dökerek açmaya çalışıyoruz." dedi.

        Öte yandan bina çatılarından cadde ve sokaklara dökülen karlar, belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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