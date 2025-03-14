Kars'ta içme suyu şebekesi hatları dondu

Esnaflardan Cahit Gürbüz, AA muhabirine, geceleri aşırı soğuk geçtiğini belirterek, "Gece çok soğuk olduğundan dükkanımızın içme suyu hattı dondu. Biz de belediye ekiplerimizle boruların içine tuzlu kaynar su dökerek açmaya çalışıyoruz." dedi.

Soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin içme suyu şebeke hatları dondu. Belediye ekipleri donan boruların içine hortumla tuzlu sıcak su akıtarak açmaya çalıştı.

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