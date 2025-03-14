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        Kars'ta öğrencilere "Şehitlere vefa ve tarihi bilinç" gezi programı düzenlendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkokul öğrencilerine "Şehitlere vefa ve tarihi bilinç" adlı gezi programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:10
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        Kars'ta öğrencilere "Şehitlere vefa ve tarihi bilinç" gezi programı düzenlendi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ilkokul öğrencilerine "Şehitlere vefa ve tarihi bilinç" adlı gezi programı gerçekleştirildi.

        Sarıkamış Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçe merkezinde eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerinde şehitlere vefa ve tarihi bilincin oluşması adına gezi etkinliği düzenlendi.

        Sarıkamış Fevzi Çakmak İlkokul öğrencileri ve öğretmenleri, Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı ve Yukarı Sarıkamış Şehitliğini ziyaret ederek dua etti. Burada, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan emekli Dr. Öğretim Üyesi ve tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, 110 yıl önce Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda yaşanan Sarıkamış Harekatını anlattı.

        Solmaz, yaptığı açıklamada, şehitlere vefanın önemini anlatarak, genç nesillerin tarihi çok iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

        Genç nesillerin üzerinde yaşadıkları toprakların nasıl vatan haline geldiğini yerinde öğrenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Solmaz, tarih bilincini, yöreyi tanıma, şehitlikler hakkında bilgi verdiklerini, öğrencilere bundan 110 yıl önce Ruslarla yapılan savaşı onların anlayacağı dilden anlatıp bu topraklar üzerinde şehit düşmüş askerlerin künyelerini gösterdiğini anlattı.

        Okul Müdürü Vedat Koç da milli mücadelenin önemini anlatarak, "Etkinlik için mart ayını özellikle seçtik. Çünkü 12 Mart, 18 Mart'ın anılacağı bu dönemlerde öğrencilerimizde de vatan severlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

        Okulun 4. sınıf öğrencilerinden Berfin Arifoğulları ise etkinlikle daha da bilinçlendiklerini dile getirerek, "Hangi Yıllarda kanlı savaşların olduğu, kaç şehit ve esir olduğunu bilgilere dayanarak not aldık, şehitliklerde dualar okuduk. Fazlaca şehidimiz olduğunu burada öğrendik biz az zannediyorduk." ifadesini kullandı.

        İbrahim Bakçak da tüm şehitlere rahmet dileyerek, "Donarak ve çarpışarak vatan uğruna can verdiler. Bizim için savaştılar, vatanları için savaştılar. Ben ve arkadaşlarım dualar okuduk, şehitlerimiz için çok üzüldüm." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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