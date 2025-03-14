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        Kars'ta Ramazan gecelerinde aşıklık geleneği yaşatılıyor

        Kars'ta bir grup halk ozanı, Ramazan akşamları buluştukları Aşıklar Kültür Evi'nde sazları, türküleri ve hikayeleriyle aşıklık geleneğini yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:13 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:43
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        Kars'ta Ramazan gecelerinde aşıklık geleneği yaşatılıyor
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        Kars'ta bir grup halk ozanı, Ramazan akşamları buluştukları Aşıklar Kültür Evi'nde sazları, türküleri ve hikayeleriyle aşıklık geleneğini yaşatıyor.

        Evliya Camisi yanında bulunan Aşıklar Kültür Evi'nde iftardan sonra bir araya gelen aşıklar, Ramazan gecelerini sahura kadar deyişler, hikayeler ve atışmalarla renklendiriyor.

        Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, gazetecilere, Kars'ta Ramazan ayında aşıklık geleneğini sürdürüldüğünü belirterek, "Aşıklık geleneği Orta Asya'dan Dede Korkut'tan gelen bir gelenek. Aşıklık geleneğinin önemli bir noktası bunun genç nesillere aktarılması, genç aşıkların da yetişmesi gerekiyor." dedi.

        Aşık Ayhan Şimşekoğlu ise bu geleneğin bir kahve kültürü olduğunu anlatarak, "Bu kültür, kahvelerden, hanlardan başlamış ve meclislerimize kadar taşınmış." ifadesini kullandı.

        Aşık Mahmut Karataş da Aşıklar Kültür Evi'nde ramazan ayında aşıklık geleneğini sürdürdüklerinden bahsederek, "Vatandaşlar iftardan sonra gelir otururlar çaylarını içerler, bir hikaye anlatırız, atışmalar yaparız. Aşıklık geleneği gerçekten farklı bir kültürdür, bu da Allah vergisidir. Aşıklık geleneğini yaşatmaya, daha ileriye taşımaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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