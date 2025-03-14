Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

Narkotik dedektör köpeği "Tabla" ile yapılan aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

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