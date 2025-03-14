Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
Kars'ta araçlarında uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Kars'ta araçlarında uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Narkotik dedektör köpeği "Tabla" ile yapılan aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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