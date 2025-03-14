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        Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta araçlarında uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:05
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        Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta araçlarında uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Narkotik dedektör köpeği "Tabla" ile yapılan aramada, aracın farklı yerlerine gizlenmiş 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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