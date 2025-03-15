Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta ısınan havayla yaban hayatı canlandı

        Kars'ta hava sıcaklığının artmasıyla doğada kara akbaba, çamurcun ve yeşilbaş ördekleri görülmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 11:24 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta ısınan havayla yaban hayatı canlandı
        ABONE OL

        Kars'ta hava sıcaklığının artmasıyla doğada kara akbaba, çamurcun ve yeşilbaş ördekleri görülmeye başladı.

        Hava sıcaklığının gündüz 10 dereceye kadar çıkmasıyla doğada canlılık gözlendi. Doğanın çöpçüleri olarak bilinen kara akbabalar, karın erimeye başlamasıyla tarlalarda görülmeye başladı.

        Üç metreye yakın kanat açıklığıyla en büyük kuşlardan biri olarak bilinen kara akbabalar, bölgedeki ölü hayvanları bularak doğanın temizlenmesine yardımcı oluyor.

        Toplu olarak bir süre tarlada konaklayan akbabalar daha sonra uçarak gözden kayboldu. Buzları çözülen Kars Çayı'nda ise çamurcun ve yeşilbaş ördekler beslenmeye çalıştı.

        Bu arada Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimlerindeki karlı alanda kızıl tilkinin yiyecek araması da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Şeyma'nın kahreden ölümü! 14.kattan düştü, sevgilisi tutuklandı!
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Rapor: AB her geçen gün daha çok yıpranıyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Kars'ta heyelan ulaşımı aksattı
        Kars'ta heyelan ulaşımı aksattı
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde baharda kayak keyfi sürüyor
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde baharda kayak keyfi sürüyor
        Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Daştan, hayvan barınağını ince...
        Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Daştan, hayvan barınağını ince...
        Kars'ta çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı
        Kars'ta çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı
        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı