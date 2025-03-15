Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Daştan, hayvan barınağını inceledi

Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, hayvan barınağında incelemelerde bulundu.

Daştan, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ile ilçedeki hayvan barınağında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hayvan barınağı projesinin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Daştan, "Bizler için hayvanlar da birer canlı ve onların yaşam kalitesini artırmak, onlara daha iyi bir yaşam sunmak en önemli önceliklerimizden biridir. Bu doğrultuda hayvan barınağı projesini en kısa sürede tamamlayarak, ilçemizdeki sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamasını sağlayacak ve onların bakımını profesyonel bir şekilde üstleneceğiz." dedi.