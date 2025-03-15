Sarıkamış Kayak Merkezi'nde baharda kayak keyfi sürüyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, baharda kayak keyfi devam ediyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 90 santimetre ölçüldü.

Hafta sonu ve güneşli havayı fırsat bilen kayak tutkunları, uzunlukları 30 kilometre uzunluğunda 10 pist ve 5 telesiyejin bulunduğu merkeze gelerek kayak ile snowboard yaptı.

Adana'dan gelen Mehmet Kaçar, kayağa ilk defa Sarıkamış'ta başladığını belirterek,"Sarıkamış güzel, biraz da kayağı becerebilirsek çok hoş olur. Hava güzel, kar güzel hepsi hoş." ifadesini kullandı.

Kayak Eğitmeni Hakan Keskin de 15 Mart'ta Sarıkamış'ta kayağın hala devam ettiğini, hava ve doğal ortamıyla her şeyin iyi olduğunu söyledi.