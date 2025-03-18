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        Kars'ta şehit güvenlik korucularının ailelerine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" verildi

        Kars'ta şehit olan 4 güvenlik korucusu adına ailelerine törenle "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:16 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:25
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        Kars'ta şehit güvenlik korucularının ailelerine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" verildi
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        Kars'ta şehit olan 4 güvenlik korucusu adına ailelerine törenle "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

        Kars Valisi Ziya Polat, Valilik makamında şehit aileleriyle bir araya gelerek, vatanın birliği ve huzuru için şehit olan 4 güvenlik korucusu adına hazırlanan madalyaların teslimi için toplandıklarını ifade etti.

        Polat, her zaman şehit yakınlarının ve gazilerin yanında olduklarını dile getirerek, "Aziz milletimizin varoluş mücadelesinin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih olunan, devletimizin en büyük nişanlarından biri olan Devlet Övünç Madalyalarını, emanetçilerine, aynı yolda ilerleyen kardeşlerimize, evlatlarına teslim ettik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Vali Polat, şehit güvenlik korucuları Halit Doğan, Hüseyin Aladağ, İdris Gülderen ve Kemal Yılmaz'ın ailelerine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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