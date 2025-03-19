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        Sarıkamış'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:10
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        Sarıkamış'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar verildi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

        Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi tarafından Sarıkamış Kayak Merkezi bölgesindeki Kütük Ev'de düzenlenen iftar programına, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9.Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, şehit aileleri ve gaziler ile askeri personel katıldı.

        Kaymakam Aslantatar, yaptığı konuşmada, aziz şehitlerin emaneti olan aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Güzel ilçemizde şehitler diyarıdır, bu kutsal topraklar şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirastır. Bizler sahip çıkmak, gazilerimizi daima hatırlamak bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bu anlamlı günde, siz kıymetli ailelerimizle aynı sofrada buluşmaktan onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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