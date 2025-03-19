Kars'ta yüzeyi buz kaplı Bayburt Barajı kar yağışıyla beyaza büründü

Çevredeki köyde yaşayanlar, buzla kaplanan barajda zaman zaman Eskimo usulü balık avcılığı da yapıyor.

Yeniden etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan baraj ve çevresi dronla görüntülendi.

Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerindeki içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

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