Kars'ta yüzeyi buz kaplı Bayburt Barajı kar yağışıyla beyaza büründü
Kars'ta soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan Bayburt Barajı, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Kars'ta soğuk havanın etkisiyle yüzeyi donan Bayburt Barajı, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerindeki içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Yeniden etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan baraj ve çevresi dronla görüntülendi.
Çevredeki köyde yaşayanlar, buzla kaplanan barajda zaman zaman Eskimo usulü balık avcılığı da yapıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.