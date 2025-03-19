Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Vatandaşlardan Fatih Cengiz, AA muhabirine, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Aslında gece hafif yağmur başlamıştı, sabaha doğru kar yağışına çevirdi. Sarıkamış'a kış yeniden geldi diyebiliriz ama çok mutluyuz, Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.

Kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili oluyor.

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