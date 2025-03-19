Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Kars'ta etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Kars'ta etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.
Kentte dün başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.
Kent merkezinde de karla karışık yağmur etkili oluyor.
Sarıkamış'ta ise kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları, bitkiler karla kaplandı, yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Vatandaşlardan Fatih Cengiz, AA muhabirine, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Aslında gece hafif yağmur başlamıştı, sabaha doğru kar yağışına çevirdi. Sarıkamış'a kış yeniden geldi diyebiliriz ama çok mutluyuz, Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.
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