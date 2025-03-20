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        DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Kars'ta nevruz kutlamasında konuştu:

        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinerek, "Birçok çevrenin bazı güçlerin aslında bu barış sürecine sabotaj yapmak istediklerini, provokasyon yapmak istediklerini görüyoruz. Bütün bu provokasyonlara, bütün bu sabotajlara karşı da uyanık olacağız ve asrın çağrısını sahipleneceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:03
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        DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Kars'ta nevruz kutlamasında konuştu:
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        DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinerek, "Birçok çevrenin bazı güçlerin aslında bu barış sürecine sabotaj yapmak istediklerini, provokasyon yapmak istediklerini görüyoruz. Bütün bu provokasyonlara, bütün bu sabotajlara karşı da uyanık olacağız ve asrın çağrısını sahipleneceğiz." dedi.

        Kars'ta düzenlenen nevruz kutlamasına, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit de katıldı. Kars Tren Garı yanında düzenlenen programa katılanlar, polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarından alana alındı. Katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekip nevruzu kutladı.

        Burada konuşan Koçyiğit, nevruzun en anlamlı bayramlardan biri olduğunu söyledi.

        Koçyiğit, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına değinerek, "27 Şubat'taki asrın çağrısıyla her birimize barış ve demokratik toplum çağrısı yapılmıştır. Bizler de bu çağrıya katıldığımızı, bu çağrının arkasında olduğumuzu buradan ilan ediyoruz. Bu çağrı sadece Kürtlere değil, bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşadır, 85 milyona gelin yan yana eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşayalım çağrısıdır, gelin hep beraber barışın inşa edelim çağrısıdır. Görüyoruz, ülkenin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanına, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar bu çağrı karşılık bulmuştur, destek görmüştür." diye konuştu.

        Partililere kapı kapı gezip çağrının anlatılmasını isteyen Koçyiğit, şunları kaydetti:

        "Birçok çevrenin barış karşıtı, çözüm karşıtı pozisyonlarını görüyoruz. Birçok çevrenin, bazı güçlerin aslında bu barış sürecine sabotaj yapmak istediklerini, provokasyon yapmak istediklerini görüyoruz. Bütün bu provokasyonlara, bütün bu sabotajlara karşı da uyanık olacağız ve asrın çağrısını sahipleneceğiz. Barışı ilmek ilmek öreceğiz, barışı örgütleyeceğiz, barış ve demokrasi mücadelesini de yükselteceğiz. Bugün her birimizin sorumluluğu işte tam da budur. Bu çözüm karşıtı güçlere karşı yan yana durmak, omuz omuza durmak, birleşmek ve bu ülkeyi gerçekten barışla buluşturmak gibi bir sorumluluğumuz var."

        Koçyiğit, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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