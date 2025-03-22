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        Kars, Ardahan ve Erzurum'da kar etkili oldu

        Kars, Ardahan ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 10:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 10:57
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        Kars, Ardahan ve Erzurum'da kar etkili oldu
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        Kars, Ardahan ve Erzurum'un Şenkaya ilçesinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kars'ta gece başlayıp sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Şehir merkezinin beyaza büründüğü kentte sabah işlerine giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Belediye ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde de iki gündür aralıklarla kar etkisini sürdürüyor.

        Gece başlayan aralıklarla devam eden kar, sabah her tarafı beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları ve bitkiler, karla kaplandı. İlçede merkezindeki yollarda sürücüler araçlarıyla güçlükle ilerleyebildi.

        Vatandaşlar ev ve işyerleri önünde araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

        Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Vatandaşlardan Baykan Sarı, çok kar yağdığını belirterek, "Sabah kalktık her taraf beyaza bürünmüş, arabalarımızın üzerinde biriken karları temizledik, kış geri geldi." dedi.

        Bu arada bölgeye gelen yaban kuşları da görüntülendi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar yağışı etkisini sürdürdü.

        Yağışla kent merkezi beyaza büründü.

        Kar yağışı Göle ilçesinde de etkisini gösterdi.

        Kar yağışının etkili olduğu Erzurum'un Şenkaya ilçesinde ise yollarda karla mücadele çalışması yürütüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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