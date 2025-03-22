Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, son yağan karla hafta sonunda kayak keyfi yaşanıyor.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından, 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 95 santimetre ölçüldü.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen kayak tutkunları, kar yağışı altında 30 kilometre uzunluğunda, 10 pist ve 5 telesiyejin bulunduğu merkeze gelerek kayak ve snowboard yaptı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, martın sonlarına doğru çok iyi kar yağdığını belirterek "Şu anda pistlerimizde doluluk oranı fena değil. Herhalde bayram tatiline de misafirlerimiz gelecek. Muhtemelen kayakseverlerle birlikte güzel bir bayram tatili geçireceğiz." dedi.

Nevşehir'den gelen Hatice Öztaş da güzel bir kar yağışı altında kayak yaptıklarını ifade ederek "Martın sona doğru Sarıkamış'a geldik, hava ve kar da güzel. Pist de güzel, hocalarımızla eğitime devam ediyoruz." diye konuştu.