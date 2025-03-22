Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor

        Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, son yağan karla hafta sonunda kayak keyfi yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor
        ABONE OL

        Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, son yağan karla hafta sonunda kayak keyfi yaşanıyor.

        Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından, 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 95 santimetre ölçüldü.

        Hafta sonu tatilini fırsat bilen kayak tutkunları, kar yağışı altında 30 kilometre uzunluğunda, 10 pist ve 5 telesiyejin bulunduğu merkeze gelerek kayak ve snowboard yaptı.

        Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Dernek Başkanı Bülent Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, martın sonlarına doğru çok iyi kar yağdığını belirterek "Şu anda pistlerimizde doluluk oranı fena değil. Herhalde bayram tatiline de misafirlerimiz gelecek. Muhtemelen kayakseverlerle birlikte güzel bir bayram tatili geçireceğiz." dedi.

        Nevşehir'den gelen Hatice Öztaş da güzel bir kar yağışı altında kayak yaptıklarını ifade ederek "Martın sona doğru Sarıkamış'a geldik, hava ve kar da güzel. Pist de güzel, hocalarımızla eğitime devam ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?

        Benzer Haberler

        Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye u...
        Kars'ta yolu ulaşıma kapanan köyde mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye u...
        Kars, Ardahan ve Erzurum'da kar etkili oldu
        Kars, Ardahan ve Erzurum'da kar etkili oldu
        İranlı turistler nevruz tatilini Sarıkamış Kayak Merkezi'nde geçiriyor
        İranlı turistler nevruz tatilini Sarıkamış Kayak Merkezi'nde geçiriyor
        DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Kars'ta nevruz kutlamasında konuştu:
        DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Kars'ta nevruz kutlamasında konuştu:
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
        Kars'ta karla kaplanan köyler dronla görüntülendi
        Kağızman'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreo...
        Kağızman'da öğrencilerden Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel koreo...