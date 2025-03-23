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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:58
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Erzurum'da aralıklarla yağan ve gece etkisini artıran kar yağışıyla 62 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        - Kars

        Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay ilçesinde 1 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

        - Ardahan

        Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor.

        Hanak ilçesine bağlı Çatköy köyü yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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