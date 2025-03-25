Kars'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü Akbaba ile araçlardaki bebek Melih Alparslan, Elanur ve Şemistan Akbaba, Coşkun Aktaş, Sefehan Aydın, sağlık ekiplerince Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

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