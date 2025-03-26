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        Kars'ta tuzak kurarak keklik avlayan iki kişiye 176 bin 510 lira ceza kesildi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kınalı keklik avladıkları belirlenen 2 kişiye 176 bin 510 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:38 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:38
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        Kars'ta tuzak kurarak keklik avlayan iki kişiye 176 bin 510 lira ceza kesildi
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kınalı keklik avladıkları belirlenen 2 kişiye 176 bin 510 lira ceza kesildi.

        İlçeye bağlı Akçay bölgesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Akçay Jandarma Karakolu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği personelince koruma kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi.

        Ekiplerce yapılan çalışmada, tuzak kurarak kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişiye, 176 bin 510 lira ceza uygulandı.

        DKMP personelince tuzak malzemeleri ve 26 kınalı kekliğe el konuldu. Keklikler daha sonra ekiplerce doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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