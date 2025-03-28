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        Kars Barajı'ndaki buzlar eridi

        Hava sıcaklığının artmasıyla yüzeyi buzla kaplı Kars Barajı tamamen çözüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:13
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        Kars Barajı'ndaki buzlar eridi
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        Hava sıcaklığının artmasıyla yüzeyi buzla kaplı Kars Barajı tamamen çözüldü.

        Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su Projesi" kapsamında 2018'de yapılan Kars Barajı, dondurucu soğuklar nedeniyle kış aylarında buzla kaplandı.

        İlkbaharda hava sıcaklığının artmasıyla barajdaki buz kütleleri eridi ve göçmen kuşlar da gelmeye başladı.

        Kapakların kısmen açılmasıyla su seviyesinin düştüğü baraj dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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