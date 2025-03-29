Uludağ'daki otel yangınında vefat eden baba ile oğlu için memleketleri Kars'ta mevlit okutuldu

Kars'ta Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği, Bursa'daki yangında hayatını kaybeden Yahya Kemal Usta ve oğlu Berkin Usta için mevlit programı düzenledi.

Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta ile milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25) için Sarıkamış ilçesinde mevlit okutuldu, hayır yemeği verildi.

Sarıkamış Belediyesi iftar çadırında düzenlenen etkinlikte konuşan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, hayatını kaybeden baba ve oğluna Allah'tan rahmet diledi.

Aslantatar, yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dün aramızda bizim gibi canlı kanlıyken, hiçbir hastalık yokken iki güzel arkadaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Hiç kimsenin kalbini kırmamak lazım, hiçbirimizin yarına garantisi yok. Bu dünyada en güzel şey gönül kazanmaktır. Ben şunu gördüm, bizim rahmetli olan vatandaşlarımızı Sarıkamış halkı ve Bursa'dakiler çok seviyordu. İnsan vefat ettikten sonra arkasından güzel kelam edilmesi insanın gururunu okşuyor. Buda onlar için dua niyetine geçer inşallah, Rabbim rahmet eylesin Allah hayrınızı kabul etsin."