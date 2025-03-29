Kars'ta hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır yaralandı

Selim Devlet Hastanesine götürülen İsmet Doğan ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan sürücü Murat Can Çınar, kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Yusuf Dere (19), Muhammed Salih Zenci (13), Ahmet Zenci (15), Volkan Aslan (31) ve İsmet Doğan (42) yaralandı.

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