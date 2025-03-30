Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:03 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        ABONE OL

        Kars'ın Selim ilçesinde hafif ticari 2 aracın çarpışması sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karahamza köyünde meydana gelen ve çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin kayıtlarda, 2 aracın çarpıştıktan sonra alev aldıkları görülüyor.

        Selim yönünden Sarıkamış istikametine seyreden Erdem Zenci idaresindeki 06 ABY 235 plakalı hafif ticari araç, dün gece saatlerinde Karahamza köyünden ana yola çıkan Murat Can Çınar yönetimindeki 34 GHD 964 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada 2 kişi ölmüş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        İstanbul'da şaşırtan bayram trafiği!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Kars'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Kars'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kars'ta hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır ya...
        Kars'ta hafif ticari 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ağır ya...
        Osmanlı'nın "zimem defteri" geleneğiyle Kars'ta ihtiyaç sahiplerinin bakkal...
        Osmanlı'nın "zimem defteri" geleneğiyle Kars'ta ihtiyaç sahiplerinin bakkal...
        Uludağ'daki otel yangınında vefat eden baba ile oğlu için memleketleri Kars...
        Uludağ'daki otel yangınında vefat eden baba ile oğlu için memleketleri Kars...
        Kars'ta "baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler doğayı süsledi
        Kars'ta "baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler doğayı süsledi