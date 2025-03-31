Peynir Müzesi'nin asırlık süt çekme makinesi geçmişe yolculuk yaptırıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'taki tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan, yayla yaşamı ile gravyer başta olmak üzere farklı peynir çeşitlerinin üretiminin anlatıldığı Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi'nde, yaklaşık 120 yıllık kollu süt çekme makinesi ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Gravyer, çeçil ve kaşar başta olmak üzere birçok peynir çeşidinin üretildiği kent, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen "Gelecek Turizmde" projesi kapsamında 2020'de dünyanın 18'inci peynir rotası olarak belirlendi.

Tarihi tabyada kurulan Kars Peynir Müzesi'nde, büyükbaş hayvanların tükettiği endemik bitkiler, ahır, süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapım sürecinin anlatıldığı bölümler bulunuyor.

Peynir yapımı ve yayla yaşamının anlatıldığı bölümde yer alan Skoda marka, tamamen dökümden yapılan kollu süt çekme makinesi de ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

- "Peynir müzesi oldukça ilgi görüyor"

Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, AA muhabirine, müzenin, kentin önemli bir destinasyon merkezi olduğunu söyledi.

Müzeyi ziyaret edenlerin peynir yapım süreci ile o dönem kullanılan aletleri görme imkanı bulduğunu anlatan Koç, "Müzemiz 2022 yılında ziyarete açıldı. Türkiye'deki tek tematik peynir müzesi, alan olarak dünyanın en büyük peynir müzesi. Müzede maketlerin yanı sıra çok fazla alet bulunmakta. Gravyer kesiminde kullanılan tel karıştırıcılar ile rende makinesi de var. Bunlar da çok eski ürünler. Bu yönüyle oldukça ligi görüyor." dedi.

Müzede asırlık ürünler de sergilediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Süt makinesi çok eski, yaklaşık 100-120 yıllık. Markası da bizim için çok önemli. Skoda otomobil markası olarak biliniyor fakat Çekler araba yapımından önce 1905'lerden itibaren tarım makineleri yapmaya başlıyor. O dönemde krema makineleri revaçtaydı, sonra bisiklet ve araç yapıyorlar. 1990'lı yıllardan sonra Almanlar alıyor ve araç üretimiyle devam ediyorlar. Bu krema makineleri halen kullanılıyor. Yaylalarda, köylerde şu anda manuel ve elektrikli çalışanlar var. Müzemizde bulunan asırlık krema makinesi de tamamen döküm ve çok ağır."