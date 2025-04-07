Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde kar etkili oldu

Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kars'ta sağanak, yüksek noktalarında ve Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu.

Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı, ilçedeki bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Yaban kuşları da karlı arazide yiyecek aradı.

Vatandaşlardan Hikmet Buğday, AA muhabirine, kar yağışının nisan ayında da devam ettiğini belirterek, "Sabah kalktığımızda kar yağışını gördük, nisan ayında kar sürpriziyle uyanıyoruz. İnşallah bir an önce bahar gelir." dedi.

- Ardahan

Ardahan'ın da yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Yağış nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.