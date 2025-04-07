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        Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde kar etkili oldu

        Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:23
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        Kars ve Ardahan'ın yükseklerinde kar etkili oldu
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        Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kars'ta sağanak, yüksek noktalarında ve Sarıkamış ilçesinde kar etkili oldu.

        Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı, ilçedeki bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Yaban kuşları da karlı arazide yiyecek aradı.

        Vatandaşlardan Hikmet Buğday, AA muhabirine, kar yağışının nisan ayında da devam ettiğini belirterek, "Sabah kalktığımızda kar yağışını gördük, nisan ayında kar sürpriziyle uyanıyoruz. İnşallah bir an önce bahar gelir." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'ın da yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Yağış nedeniyle 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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