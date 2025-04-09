İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, "Kars Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında, tartışmasız tüm teftiş ekibimizin görevlileri burada olacaktır. Kimin kusuru varsa, işlem yapmamışsa ve eksik davranmışsa, kim bunu görmezden gelmişse, valimizden, belediyemizden ilgili müdürlerimize kadar hepsiyle ilgili gerekeni yapacağız." dedi.

Bülent Turan, Kars ziyareti kapsamında, Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret ettikten sonra Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen "Kars Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Turan, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, tüm çalışanlara başarı ve kolaylıklar diledi.

Turan, ülkenin önemli sorunlarından bir tanesini Kars'ta masaya yatırdıklarını ifade ederek, "Şu an bütün bakan yardımcılarımız, belli illerde bir program dahilinde bu toplantı ve ziyaretleri yapıyorlar. Sokaklarımızda insanlarımızın öldüğü görülüyor, kaçarken araç altında kaldığı çocuklarımızın parçalandığı haberleriyle sarsılıyoruz. Sokak güvenliği devletin en temel işlerinden bir tanesidir. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, sokak riski en büyük sorunumuz. İster sokağa davet olarak terör faaliyeti olsun, ister trafik riski olsun, ister sahipsiz hayvanlar kaynaklı olsun ama hangi alanda olursa olsun, ilk işimiz sokak güvenliğini net sağlamak." dedi.

"Konu asla bir siyasi polemik konusu olmamalıdır. 9 ay önce kanun çıktı, 'katliam yapılacak' dediler, yürüyüşler yaptılar. Geldiğimiz yerde bir katliam görüntüsü var mı, bir yanlış var mı? Tüm kamu çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle bu sorunun insan merkezli çözüm için adım atıyor, uğraşıyor. Belediyelerimiz, özel idarelerimiz yatırımlar yapıyor, doğal ortamlar oluşturuyor ve sokakta hayvan kalmaması için çok büyük mesailer harcıyor. Avrupa'da sokakta hiç kedi, köpek görüyor muyuz. Ya barınaktadır ya da evindedir, sahiplendirilmiştir. O yüzden biz de Kars'ımızda da hayvanlarımızın ya barınakta ya da sahipli olarak evlerimizde olmasını talep ediyoruz. Bizim kültürümüzde, inancımızda, eziyet haramdır. Şüphesiz kanunlarımızda eziyet suçtur, biz bu suçu dikkatlice takip ederken, eziyet etmeden bu işleri önerirken, çocuklarımızın güvenliğini de esas alıyoruz."

Turan, geçici hızlı barınaklar oluşturduklarını anlatarak, doğal alanlarda, etrafı tellerle çevrilmiş az masraf yapılarak sonuç alınmış yerler hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Konuyla ilgili belediyelere çok büyük görevler düştüğünü ifade eden Turan, "Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında, tartışmasız tüm teftiş ekibimizin görevlileri burada olacaktır. Kimin kusuru varsa, işlem yapmamışsa ve eksik davranmışsa, kim bunu görmezden gelmişse, valimizden, belediyemizden ilgili müdürlerimize kadar hepsiyle ilgili masaya yatıracağız ve gerekeni yapacağız. Bu memlekette 'sokakta insan öldü' ifadesini duymak istemiyoruz. 'Sokakta çocuklarımız yaralandı, parçalandı' ifadesini basında görmek istemiyoruz, herkes görevini yapacak." diye konuştu.

- "Hayvanlarımız için hassas olan derneklerimiz bu sürece omuz versin"

Kars'ta bazı barınakların ihalesini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımız için çok hassas olan derneklerimiz var. Hepsi baş göz üstüne, biz her hassasiyeti kıymetli biliriz. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum, bu sürece omuz versinler. Bu süreci bir tartışmanın, bir kavganın, bir polemiğin konusu yapmasınlar. Valimiz başta tüm ekibimiz iyi niyetle bu işi toparlamak için uğraşıyoruz. Onlar destek versinler, hayvanların toplanma süreci, rehabilitasyon süreci, bakım evlerinin giderleri süreci bir sürü farklı başlıklar var. Hepsi omuz verebilirler ama bir özel başlığımız da bizim inancımızda israf haramdır. Kars'ın hiçbir lokantasında, hiçbir restoranında bir çorba kaşığının israf olmasın istemiyoruz. Bir tek ekmek parçasının kaybolmasını istemiyoruz. Toplayalım, makineler alınacak, öğütelim, onlar hayvanlarımıza uygun bir yem haline getirerek, onların beslenmesine katkı sağlayalım. Hem israfı engelleyelim hem de ekstra masraf yapmadan o canlılarımıza yaşam imkanı verelim. Dolayısıyla ben tüm sivil toplum örgütlerimizden, bu konuda hassasiyet duyanlardan da konuya ilişkin omuz vermelerini bekliyorum."