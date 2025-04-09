Kars'ta eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kars'ın Susuz ilçesinde 7 aylık bebeği olan eşini silahla öldüren kocaya, "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ruhsatsız silah kullanımından da 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Eylül'de ilçeye bağlı Büyükçatak köyünde 17 yaşındaki maktul Sıla Mükyen'i silahla öldüren tutuklu sanık Delal Mükyen (31) hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutanaklar, olay yeri inceleme ve laboratuvar raporları, müşteki beyanları, sanık savunması, otopsi raporu ve telefon inceleme tutanağı yer aldı.

İddianamede, sanık Mükyen'in olay günü jandarmayı arayarak eşini silahla vurduğuna dair beyanı üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi. İddianamede, savunmasına yer verilen sanık Mükyen, 3 yıl önce eşiyle sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, 1 yıl kadar görüştükten sonra eşinin ailesinin rızası olmaması üzerine kaçarak evlendiklerini bildirdi.

Hiçbir problem yaşamadıklarını, eşini çok sevdiğini ve aralarının iyi olduğunu öne süren Mükyen, "Olaydan birkaç ay önce eşimin telefonu kırıldıktan sonra yenisini alamayınca bana ait telefonu eşim de kullanmaya başladı. Bu sırada telefona farklı uygulamalar indirdiğini gördüm. Ne sebeple indirdiğini sorduğumda çocuğun fotoğraflarını çekip düzenlemek için kullandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Mükyen, telefonu ortak kullandıkları süreçte eşinin kendisini aldattığını ve bunun üzerine tartıştıklarını iddia ederek, "Babadan kalma silahı alarak hedef gözetmeden ateş ettim. Sonrasında kanamasını durdurmaya çalıştım ancak şoka girdim. Jandarmaya haber verdim, bir şeyler yapmaya çabaladım ancak kurtaramadım. Çok pişmanım, olay anlık gelişti." dedi.

Sıla Mükyen'in kullandığı değerlendirilen telefonda yapılan incelemeye yer verilen iddianamede, telefonda birçok sosyal medya programlarının yüklü olduğu, olay saatine yakın saatlerde Mükyen'in kod isimli biriyle sosyal medyada yazışmalarının tespit edildiği aktarıldı.