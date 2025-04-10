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        Kars'ta şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:09
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        Kars'ta şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı.

        İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Keklik vadisi girişinde Turgay Salih yönetimindeki 12 ACF 224 plakalı tır, yoldan çıkıp şarampole düştü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekibiyle sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Salih, Sarıkamış Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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