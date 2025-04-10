Sarıkamış ve Kağızman'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı.
Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı.
Sarıkamış'ta etkinlikler kapsamında Fevzi Çakmak İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Burada İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez'e çiçek takdim ederek tüm polis teşkilatının haftasını kutlayan öğrenci ve öğretmenler, daha sonra emniyet birimlerinin görev ve sorumlulukları hakkında merak ettikleri soruları yöneltti.
İlçe Emniyet Müdürü Sönmez de öğrencilere polislik mesleği, emniyetin çalışma alanları ve toplum güvenliği konularında bilgilendirici açıklamalarda bulundu.
Etkinlik sonunda öğrenciler, polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sönmez, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.
- Kağızman
Kağızman'da ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Alanı'nda tören düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, alanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sonra erdi.
Daha sonra Ulusoy ve beraberindeki heyetle Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan'ı ziyaret etti.
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