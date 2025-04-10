Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış ve Kağızman'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:42 Güncelleme: 10.04.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış ve Kağızman'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlandı.

        Sarıkamış'ta etkinlikler kapsamında Fevzi Çakmak İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

        Burada İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez'e çiçek takdim ederek tüm polis teşkilatının haftasını kutlayan öğrenci ve öğretmenler, daha sonra emniyet birimlerinin görev ve sorumlulukları hakkında merak ettikleri soruları yöneltti.

        İlçe Emniyet Müdürü Sönmez de öğrencilere polislik mesleği, emniyetin çalışma alanları ve toplum güvenliği konularında bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

        Etkinlik sonunda öğrenciler, polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Sönmez, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

        - Kağızman

        Kağızman'da ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Alanı'nda tören düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, alanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki tören sonra erdi.

        Daha sonra Ulusoy ve beraberindeki heyetle Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan'ı ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu

        Benzer Haberler

        Kars'ta şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı
        Kars'ta şarampole düşen tırın sürücüsü yaralandı
        Kars'ta, 'yan bakma' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kars'ta, 'yan bakma' cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kars'ta dere yatağına düşen hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı
        Kars'ta dere yatağına düşen hafif ticari araçtaki baba ve 2 oğlu yaralandı
        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Kars'ta sel nedeniyle ev ve ahırlar zarar gördü
        Kars'ta sel nedeniyle ev ve ahırlar zarar gördü
        Kars'ta sağanak sele neden oldu
        Kars'ta sağanak sele neden oldu