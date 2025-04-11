Doğu Anadolu'da 5 şehir ilkbaharda yeniden beyaza büründü

Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Erzurum etkili olan kar yağışıyla ilkbaharda yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar etrafı beyaza bürüdü.

Sabah iş yerlerine giden vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karın ardından beyaza bürünen köyler de dronla görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde de iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ilçede, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Hamamlı düzü mevkisinde açan çiğdem ve kardelenler kar altında kaldı, göletlerin yüzeyi buz tuttu.

Çocuklar da okul bahçesinde kar topu oynayarak karın keyfini yaşadı.

Vatandaşlardan Ayhan Demirtaş, AA muhabirine, son günlerde havaların çok soğuduğunu belirterek, "Sabah kalktık her taraf bembeyaz arabamızı temizliyoruz, işe gideceğiz." dedi.

Karla kaplı ormanlık alanlarda güzel manzaralar oluştu. - Ardahan Ardahan'ın merkezinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Ağaçlar ve bitkilerin karla kaplandığı kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Göle ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 13 derece kaydedildi. Dondurucu soğukların yaşandığı ilçede vatandaşlar sabah işe giderken zorluk yaşadı. Karla beyaza bürünen Göle, dronla görüntülendi. - Ağrı Ağrı’da da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından dağlar yeniden beyaza büründü. Eleşkirt ilçesinde bulunan Kösedağ da karla kaplandı. - Tunceli Tunceli’nin Pülümür ilçesinde de bir süredir etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.