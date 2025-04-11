Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı
Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı.
Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu F.H'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kars-Digor kara yolunda bir yolcu otobüsünde yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu madde bulunamadı.
Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin, mide ve bağırsaklarında 105,98 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.
Uyuşturucu cerrahi müdahaleyle çıkarıldıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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