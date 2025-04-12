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        Kars'ta kurtlar ve kızıl tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:14
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        Kars'ta kurtlar ve kızıl tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
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        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.

        Sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan ilçede, iki gündür aralıklarla etkili olan kar doğayı beyaza bürüdü.

        İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki Soğuksu ve Hamalı düzünde yiyecek arayışına çıkan kurtlar ve kızıl tilkiler görüntülendi.

        Bir süre karlı arazide gezinen yaban hayvanları daha sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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