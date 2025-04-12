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        Short Track ANALİG Türkiye Birinciliği, Kars'ta başladı

        Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği, Kars'ta start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:44 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:44
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        Short Track ANALİG Türkiye Birinciliği, Kars'ta başladı
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        Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği, Kars'ta start aldı.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki yarışmalara, Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden Junior C, D, E, F, G, C, D, E, F, G kategorilerinde 121 sporcu katılıyor.

        Kars Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüreğir, gazetecilere, yarışmalarda 5 ilden sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini ifade ederek, "Bugün burada Short Track dalında Türkiye birinciliği müsabakalarını başlattık." dedi.

        Yarışmaya katılan 9 yaşındaki Zeynep Nisa Güney de güzel bir gün geçirdiklerini dile getirerek "Anadolu Yıldızları yarışmasına geldim, inşallah altın madalyayı alacağım." dedi.

        İki gün sürecek yarışmalarda yarı finale yükselen Eylül Sare Doğan ise heyecanlı değil, mutlu olduğunu ve altın madalya almayı hedeflediğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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