Kar küreme aracına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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