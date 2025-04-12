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        Kar küreme aracına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:30 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:43
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        Kar küreme aracına çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        KARSAA)- Kars-Ardahan kara yolunda kamyonetin kar küreme aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Cesur İnce yönetimindeki 36 ABC 725 plakalı kamyonet, Kars-Ardahan kara yolu Sakaltutan mevkisinde karla mücadele çalışması yapan G.A'nın kullandığı kar küreme ve tuzlama aracına arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kamyonette sıkışan Muhammet Adam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü İnce ile araçtaki Abubekir Oymak sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güvenlik güçlerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, yoldaki ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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