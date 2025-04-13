Kars'ta kar etkili oluyor
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kentte aralıklarla etkili olan kar, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.
Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafikte ilerleyen sürücüler güçlük çekiyor.
Kar, Kars-Digor kara yolunda zaman zaman tipiye dönüşüyor.
Sarıkamış ilçesinde aralıklarla kar etkili oluyor.
Yağan karla sarıçam ormanları, bitkiler ve mor kardelenler beyaza büründü.
Bölgeye gelen yaban kuşları da karlı arazide yiyecek aradı.
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