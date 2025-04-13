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        Kars'ta kar etkili oluyor

        Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:08 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:08
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        Kars'ta kar etkili oluyor
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        Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte aralıklarla etkili olan kar, zaman zaman yoğunluğunu artırıyor.

        Yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafikte ilerleyen sürücüler güçlük çekiyor.

        Kar, Kars-Digor kara yolunda zaman zaman tipiye dönüşüyor.

        Sarıkamış ilçesinde aralıklarla kar etkili oluyor.

        Yağan karla sarıçam ormanları, bitkiler ve mor kardelenler beyaza büründü.

        Bölgeye gelen yaban kuşları da karlı arazide yiyecek aradı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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