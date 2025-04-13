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        Kars'ta düzenlenen Short Track ANALİG Türkiye Birinciliği yarışları tamamlandı

        Kars'ta düzenlenen Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği, müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 20:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 20:51
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        Kars'ta düzenlenen Short Track ANALİG Türkiye Birinciliği yarışları tamamlandı
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        Kars'ta düzenlenen Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Birinciliği, müsabakaları sona erdi.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen yarışmalara; Kars, Ardahan, Erzurum, Kocaeli ve Samsun illerinden 11 kategoride 121 sporcu katıldı.

        Bugün yapılan final yarışlarında sporcular, kategorilerine göre 1000, 777, 500, 333 ve 222 metrede yarıştı. Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreniyle madalyaları takdim edildi.

        Yarışları izleyen Kars Valisi Ziya Polat, kentin önemli müsabakalara ev sahipliği yapacağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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