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        Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini öldürdü

        Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 01:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 01:28
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        Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini öldürdü
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        Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü.

        İlçeye bağlı Büyük Çatak köyünde Emre M. ile eşi Hazal M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Emre M. eşi Hazal M'yi boğdu.

        Olayın ardından Emre M. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri Emre M'yi gözaltına aldı.

        Öte yandan çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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