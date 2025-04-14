Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini öldürdü

Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçeye bağlı Büyük Çatak köyünde Emre M. ile eşi Hazal M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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