Kars'ta bir kişi tartıştığı eşini öldürdü
Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü.
Kars'ın Susuz ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini öldürdü.
İlçeye bağlı Büyük Çatak köyünde Emre M. ile eşi Hazal M. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Emre M. eşi Hazal M'yi boğdu.
Olayın ardından Emre M. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşini öldürdüğünü bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları incelemede Hazal M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri Emre M'yi gözaltına aldı.
Öte yandan çiftin 1 çocukları olduğu öğrenildi.
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