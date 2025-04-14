Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, il merkezi ve Sarıkamış ilçesini beyaza bürüdü.

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