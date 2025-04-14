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        Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü

        Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, il merkezi ve Sarıkamış ilçesini beyaza bürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:51
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        Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü
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        Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, il merkezi ve Sarıkamış ilçesini beyaza bürüdü.

        Kentte son günlerde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Yağışın gece artmasıyla şehir merkezi karla kaplandı.

        Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

        Sarıkamış ilçesinde de lapa lapa kar yağdı.

        Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Vatandaşlardan Naci Bozyel, güne beyaz örtüyle uyandıklarını belirterek, iş yerinin önünde ve aracının üzerinde biriken karları temizlediğini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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