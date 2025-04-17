Kars'ta iç organlarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı tutuklandı

Burada yapılan kontrolde, şüphelinin mide ile bağırsaklarında 6 parça halinde 41 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Şüpheli, üst aramasında bir şey bulunmaması üzerine Harakani Devlet Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.