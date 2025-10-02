Kars'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi

Kars'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Kars Eğitime Destek Platformu ile Kars Kudüs Platformu tarafından "Sumud ve Gazze için yürüyoruz" programı düzenlendi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla Vali Rahmi Doğan Parkı'nda toplanan grup, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etti.

Faikbey Caddesi'nden Sultan Alparslan Külliyesi'ne kadar yürüyen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

Grup adına konuşan Kars Eğitime Destek Platformu Başkanı Ayhan Yüreğir, İsrail'in, her fırsatta insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir saldırganlıkla, mazlum Filistin halkına ulaşmaya çalışan yardım girişimlerini hedef aldığını söyledi.

Yüreğir, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu İsrail'in engellediğini anımsatarak, şöyle devam etti: