        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi

        Kars'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 23:10 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:50
        Kars'ta İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki gösterildi
        Kars'ta, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kars Eğitime Destek Platformu ile Kars Kudüs Platformu tarafından "Sumud ve Gazze için yürüyoruz" programı düzenlendi.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla Vali Rahmi Doğan Parkı'nda toplanan grup, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etti.

        Faikbey Caddesi'nden Sultan Alparslan Külliyesi'ne kadar yürüyen grup, Filistin'e destek sloganları attı.

        Grup adına konuşan Kars Eğitime Destek Platformu Başkanı Ayhan Yüreğir, İsrail'in, her fırsatta insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan bir saldırganlıkla, mazlum Filistin halkına ulaşmaya çalışan yardım girişimlerini hedef aldığını söyledi.

        Yüreğir, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu İsrail'in engellediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Son olarak Gazze halkı için yola çıkan Sumud Filosu, tamamen insani yardımları ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda ilerlerken, İsrail güçleri tarafından alçakça bir baskına uğramıştır. İnsani yardım malzemeleri gasp edilmiş, gemilere el konulmuş, gönüllü yardımseverlerin akıbeti ise halen bilinmemektedir. Bu açıkça uluslararası hukuka, insan haklarına ve vicdana karşı işlenmiş ağır bir suçtur. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu korsanlık, İsrail'in sadece Gazze’deki masum sivillere değil, aynı zamanda küresel insanlık vicdanına da saldırısıdır."

        Diğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Programa, siyasi parti temsilcileri de katıldı.

