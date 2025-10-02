Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kars'ta köy yolunda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 23:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:51
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kars'ta köy yolunda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Caner A. idaresindeki 34 DG 7592 plakalı otomobil, merkeze bağlı Bozkale köyü yolunda şarampole devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Hasan A, Azat A. ve Hüseyin A. ekiplerce araçtan çıkartıldı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

