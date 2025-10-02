Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kars'ta köy yolunda şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Caner A. idaresindeki 34 DG 7592 plakalı otomobil, merkeze bağlı Bozkale köyü yolunda şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Hasan A, Azat A. ve Hüseyin A. ekiplerce araçtan çıkartıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
