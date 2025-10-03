Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

Hasgül K, Kağızman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kars'a sevk edildi. Burada da müdahalesi yapılan kadın, daha sonra Erzurum'a nakledildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Şahindere Mahallesinde Hasan Acara Caddesi'nde H.K. ile boşanma aşamasındaki eşi Hasgül K, arasında tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.