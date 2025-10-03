Habertürk
        Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı.

        Kars'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
        Kars'ın Kağızman ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakladı.

        İddiaya göre, Şahindere Mahallesinde Hasan Acara Caddesi'nde H.K. ile boşanma aşamasındaki eşi Hasgül K, arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, 2 çocuk annesi eşini bıçaklayarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hasgül K, Kağızman Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kars'a sevk edildi. Burada da müdahalesi yapılan kadın, daha sonra Erzurum'a nakledildi.

        Şüpheli H.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

