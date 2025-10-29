Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu

CÜNEYT ÇELİK/İDRİS KARAOĞLU - Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyündeki öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Sınırın sıfır noktasında bulunan Boyuntaş Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına köy halkı da katılım gösterdi.

Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı pankart taşıyan öğrenciler, köy içinde tur attı.

Bir öğrenci de "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." yazılı temsili gazeteyi "Yazıyor yazıyor, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz yazıyor." diyerek köylülere dağıttı.

- İlkokulda ezberlediği şiirleri 79 yaşında okudu

Ardından düzenlenen ve öğrencilerin marşlar söylediği Cumhuriyet Yürüyüşü'nde, köy sakinlerinden 79 yaşındaki Seher Karadağ, ilkokulda ezberlediği Atatürk şiirlerini okudu.

Çeşitli gösterilerin de yapıldığı sınır köyündeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hem renkli geçti hem de yürekleri ısıttı.

Köylülerden Seher Karadağ, AA muhabirine, Atatürk şiirlerini 3'üncü sınıfa gittiği zaman ezberlediğini belirterek, "Cumhuriyet Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Atatürk'ümüze Allah'tan rahmet diliyorum şimdi yetişen çocuklarımız da onların izinden gitsin. Türkiye'mizi, vatandaşımızı, milletimizi, askerlerimizi, öğretmenlerimizi Allah mutlu eylesin." dedi.

Köy sakinlerinden Temel Bulut ise gururlu bir gün yaşadıklarını anlattı.

Kutlamalarda gururlandıklarını söyleyen Bulut, "Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çocukların yürüyüşünü gururla izledik, böyle bir devlet, millet olmaktan gurur duyduk. Bu vatanı bize bırakanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Sınırın sıfır noktasındayız, burada en iyi şekilde vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Çocuklarımızın da bu şekilde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlaması bizi gururlandırıyor." diye konuştu.

- "Hudutta görev yapmak biz öğretmenler için güzel bir duygu"

Okul müdürü Muhammet Aydın Albay da köyde her bayramı coşkuyla kutladıklarını belirtti.