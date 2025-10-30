Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, kar ve sis etkili oldu

Kars ve Ardahan'da aralıklarla devam eden karla yüksek kesimler beyaza büründü, Ağrı'da oluşan sis güzel görüntü oluşturdu.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, bazı köyleri beyaza bürüdü.

Kars-Digor yolundaki köyler, kar manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde ise kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Sarıkamış ilçesinde de gece aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ve Köse Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ile bitkileri kırağı tuttu, küçük göletler buzla kaplandı.

Arazide dolaşan kızıl tilkinin fare avına çıkması ve kuşların yiyecek araması görüntülendi.