Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, kar ve sis etkili oldu

        Kars ve Ardahan'da aralıklarla devam eden karla yüksek kesimler beyaza büründü, Ağrı'da oluşan sis güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:29 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars, Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava, kar ve sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars ve Ardahan'da aralıklarla devam eden karla yüksek kesimler beyaza büründü, Ağrı'da oluşan sis güzel görüntü oluşturdu.

        Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, bazı köyleri beyaza bürüdü.

        Kars-Digor yolundaki köyler, kar manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

        2 bin 286 rakımdaki Hanlar Geçidi'nde ise kar ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

        Sarıkamış ilçesinde de gece aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ve Köse Dağı beyaz örtüyle kaplandı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları ile bitkileri kırağı tuttu, küçük göletler buzla kaplandı.

        Arazide dolaşan kızıl tilkinin fare avına çıkması ve kuşların yiyecek araması görüntülendi.

        - Ardahan ve Ağrı

        Ardahan'da yüksek kesimlerde etkili olan kar, tepeleri beyaza bürüdü. Soğuk hava ve kar, buzlanmaya neden oldu.

        Ağrı Ovası ve çevresi ise sis altında kaldı. Şehir merkezinde güzel manzara oluşturan sis, daha sonra etkisini kaybetti.

        Kentin çevresindeki yüksek kesimler ve köyler karla kaplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Beşik gibi sallanan Sındırgı'da gizli etken!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

        Benzer Haberler

        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücü ödüllendirildi
        Yolcuyu hastaneye yetiştiren sürücü ödüllendirildi
        Kars'ın ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu yaşandı
        Kars'ın ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu yaşandı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sarıkamış'ta öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Sarıkamış'ta öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybett...
        Ördek avında babasının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybett...