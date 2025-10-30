Habertürk
        Kars'ta üzerine mermer tabla düşen iş yeri sahibi öldü

        Kars'ta üzerine mermer tabla düşen iş yeri sahibi öldü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tırdan vinç yardımıyla boşaltılan mermerlerden biri üzerine düşen iş yeri sahibi Ahmet Ö, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 21:53 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:53
        Kars'ta üzerine mermer tabla düşen iş yeri sahibi öldü
        Kars'ın Kağızman ilçesinde, tırdan vinç yardımıyla boşaltılan mermerlerden biri üzerine düşen iş yeri sahibi Ahmet Ö, hayatını kaybetti.

        Şahindere Mahallesi Hastane yolu üzerindeki 60 yaşındaki Ahmet Ö’ye ait iş yerine mermer tabla taşıyan tırın vinçle yaptığı boşaltma sırasında, mermerlerden biri Ahmet Ö’nün üzerine düştü.

        Kazada ağır yaralanan Ahmet Ö, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ahmet Ö, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

