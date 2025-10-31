Kars'ta kar, soğuk hava ve kırağı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

Kentin yüksek rakımlarında etkili olan kar yağışıyla köyler beyaza büründü. Borluk köyü, karlı manzarasıyla güzel görüntü oluşturdu.

Şehir merkezinde de soğuk hava nedeniyle araçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düştüğü Sarıkamış ilçesinde de araçların camlarını buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerine branda ve kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Acısu bölgesinde küçük derelerde sular dondu. Küçük Süphan ve Köse Dağı beyaza büründü.

Besiciler de büyük ve küçükbaş hayvanlarını kırağı tutmuş meralara çıkararak otlatmaya çalıştı.