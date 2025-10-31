Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta "Şark Fatihi yetimler babası Kazım Karabekir Paşa" söyleşi düzenlendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Şark Fatihi yetimler babası Kazım Karabekir Paşa" söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:12
        Kars'ta "Şark Fatihi yetimler babası Kazım Karabekir Paşa" söyleşi düzenlendi
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, "Şark Fatihi yetimler babası Kazım Karabekir Paşa" söyleşi düzenlendi.

        Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalından emekli olan Dr. Öğr. Üyesi, tarih araştırmacısı Gürsoy Solmaz, Sarıkamış İlçe Müftülüğünün organizesiyle İbrahim Ateş Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, katılımcılara Kazım Karabekir Paşanın Doğu Cephesi'nde yaptığı kahramanlıkların yanı sıra yetim çocuklarla ilgili projeleri nasıl hayata geçirdiğini anlattı.

        Doğu Anadolu'da gösterdiği başarılardan dolayı Kazım Karabekir Paşa'nın "Doğunun Fatihi" adıyla anıldığını belirten Solmaz, şunları kaydetti:

        "Doğu illerinden toplanan çocukları himayesi altına alan Kazım Karabekir, onları tıpkı bir asker gibi eğitir. Bu çocuklar bir yandan okuma, yazma öğrenip diğer yandan da müzik, resim, kunduracı, saraç, terzilik gibi birçok alanda eğitim verdirir. Daha sonra Kazım Karabekir Paşa, Sarıkamış Çocuklar Kasabası fikrini hayata geçirir. Hiçbir yetimi birbirinden ayırmayan paşa, Trabzon Ermeni Yetimhanesi'ni de kurar. Hatta Ermeni yetimlerinin ona 'baba' dedikleri de bilinmektedir. Ayrıca Varlık Gazetesini Sarıkamış'ta yayınlayıp ulusal ve yöresel haberleri işlemiş ve gazete Erzurum'dan Trabzon'a kadar abonelere gönderilmişti."

        İlçe Müftüsü Muhammet Divani de Gürsoy Solmaz ile ikinci söyleşilerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kazım Karabekir paşamızın bölgemizde yaptığı çalışmaları büyük bir heyecanla dinledik. İnşallah bundan sonrada söyleşilerimize devam ederek bu toprakları vatan olarak bize emanet eden ecdadımızı daha iyi anlamaya çalışacağız." dedi.

        Programa, öğretmenler, öğrenciler ve din görevlileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

