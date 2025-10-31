Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kağızman'da ortaokul öğrencileri Gazze'ye destek için kermes düzenledi

        Kars'ın Kağızman ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:35
        Kağızman'da ortaokul öğrencileri Gazze'ye destek için kermes düzenledi
        Kars'ın Kağızman ilçesinde Gazze'ye destek amacıyla Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenler kermes düzenledi.

        Okulda öğretmen, öğrenci ve velilerin desteğiyle düzenlenen kermeste, yiyecek, bal ve el işi ürünler satışa sunuldu.

        Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Mustafa Bilgi, öğrencilerin duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinlikler, sadece yardım toplamakla kalmıyor, aynı zamanda gençlerimizin vicdanını, merhamet duygusunu ve toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiriyor. Gazze'de yaşanan zulme karşı öğrencilerimizin sessiz kalmaması bizleri gururlandırıyor." dedi.

        Öğrencilerden Şifanur Aydın da kermese büyük ilgi gösteren Kağızman halkına teşekkür ederek, "Gazze'deki çocukların yaşadığı acıları görüyoruz. Biz de elimizden geleni yapmak istedik. Dualarımız ve desteklerimiz onlarla." diye konuştu.

        Gazze'ye gönderilecek bağışların, Kağızman Kaymakamlığı koordinasyonunda ilgili yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

