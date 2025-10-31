Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kars'ta parti binasını ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terör tehdidinin Anadolu'ya gelmesini beklemeden kaynağında özellikle Irak ve Suriye'yle geliştirdiğimiz işbirlikleriyle terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ediyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 21:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 21:15
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret edip İl Başkanı Muammer Sancar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Burada konuşan Büyükgümüş, terör örgütleriyle mücadele içinde olduklarını ifade ederek, "Bölgemizdeki devletler olarak sorunlarımızı kendimizin çözeceği, hiç bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymayacağımız yeni bir diplomatik iklim oluşturmak istiyoruz. Bunda en büyük engel terör örgütlerini görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, ülkemizde ve bölgemizin tamamında terör örgütleriyle aktif bir mücadelenin içindeyiz." diye konuştu.

        Büyükgümüş, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Terör tehdidinin Anadolu'ya gelmesini beklemeden kaynağında özellikle Irak ve Suriye'yle geliştirdiğimiz işbirlikleriyle terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ediyoruz. Geldiğimiz aşamada terör örgütü artık varlığını sürdüremeyeceğini ve varlığını tasfiye edeceğini ilan etti. Güvenlik güçlerimiz tasfiye sürecini yakından takip ediyor. Terörsüz Türkiye al-ver gibi bir pazarlık süreci değil, milletimizin bu prangadan kurtulup bölgemizde oyunları ve planları olan, ameliyatlar gerçekleştirmek isteyen güçlere karşı ülkemizin dinamiklerini kendi kaynaklarını kendisi seferber etmesi inancına dayalı bir siyasal çalışma olarak değerlendiriyoruz."

