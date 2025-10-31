AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Kars'ta parti binasını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terör tehdidinin Anadolu'ya gelmesini beklemeden kaynağında özellikle Irak ve Suriye'yle geliştirdiğimiz işbirlikleriyle terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ediyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret edip İl Başkanı Muammer Sancar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Büyükgümüş, terör örgütleriyle mücadele içinde olduklarını ifade ederek, "Bölgemizdeki devletler olarak sorunlarımızı kendimizin çözeceği, hiç bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymayacağımız yeni bir diplomatik iklim oluşturmak istiyoruz. Bunda en büyük engel terör örgütlerini görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, ülkemizde ve bölgemizin tamamında terör örgütleriyle aktif bir mücadelenin içindeyiz." diye konuştu.

Büyükgümüş, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: