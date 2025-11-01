Habertürk
        Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Kars'ta soğuk hava etkili oldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

        Giriş: 01.11.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.11.2025 - 10:47
        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oldu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü ilçede, sabah arabaların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Bazı vatandaşlar, araçlarını üzerine kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

        Hamamlı köyü mevkisinde küçük göletler buz tuttu. Kızıl sincaplar ve bir kızıl tilkinin Acısu Deresi'ndeki piknik alanında yiyecek araması görüntülendi.

