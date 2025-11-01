Habertürk
        Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor

        Kars'ta sonbaharın son güzellikleri yaşanıyor

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen kavak, kuşburnu ile kayın ağaçları sonbaharın son güzelliklerini yaşatıyor.

        
        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen kavak, kuşburnu ile kayın ağaçları sonbaharın son güzelliklerini yaşatıyor.

        Yılın yarısı kar altında kalan ilçenin 2 bin 380 rakımlı Handere ve Karaurgan bölgesinde sarı, yeşil ile kızıl tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

        Bir taraftan kar ve soğuk havanın etkili olduğu ilçenin doğası, ağaçların renkleriyle süslendi.

        Vatandaşlar, sonbaharın güzellikleri bitmeden bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirmeye çalıştı.

        Bölgede telefonuyla çekim yapan doğasever Nazlı Açelya Demirci, AA muhabirine, sonbaharın son güzelliklerini kayıt altına almaya çalıştıklarını belirterek "Sonbaharın çok güzel renkleri hakim. Özellikle sarı, kırmızı, turuncu tonlar çok güzel. Biz de telefonla öz çekim yapıyoruz. Kışa girmeden bu manzaraları kayıt altına alalım dedik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

