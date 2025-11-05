Kars'taki milyonlarca yıllık bazalt sütunlar akademik çalışmayla literatüre girdi

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ın Kağızman ilçesinde yaklaşık 6-7 milyon yıl önce volkanik aktiviteler sonucu oluşan bazalt sütunları, yapılan bilimsel çalışmalarla akademik literatürde yer aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Avşin danışmanlığında yüksek lisans tezini hazırlayan Metin Aras, bölgedeki bazalt sütunlarının oluşumu, morfolojik özellikleri ve ekoturizm değerini inceledi.

Çalışma "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi"nde yayımlanarak literatüre kazandırıldı.

Bu kapsamda yapılan araştırmalar, Kağızman'da yüzeye çıkan lavların Geç Miyosen döneminde soğuması sırasında sınırlı bir bölgede beşgen ve altıgen prizmatik sütunlar oluşturduğunu ortaya koydu.

Aras Nehri'nin aşındırma süreciyle gün yüzüne çıkan sütunların, Türkiye'deki nadir volkanik yapılar arasında yer aldığı belirlendi.

- "Literatüre kazandırılmış oldu"

Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Avşin, AA muhabirine, Türkiye'nin volkanik ve tektonik açıdan oldukça aktif bir ülke olduğunu söyledi.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ne bakıldığında, bu zenginliğin arttığını ve aynı alan içerisinde pek çok farklı oluşumun, farklı sürecin yer aldığını gördüklerini ifade eden Avşin, şöyle konuştu:

"Kağızman'ın Karagüney köyü yakınlarında tespit edilen bazalt sütunları da Türkiye'nin volkanik özelliğinin bir göstergesi niteliğinde. Bazalt sütunları ilk kez 2020 yılında bir yüksek lisans test çalışması kapsamındaki saha çalışmalarında tespit edilmiş olup zamanla daha detaylı çalışmalarla birlikte farklı bilimsel yayınlara konu oldu ve böylece literatüre kazandırılmış oldu."

Avşin, bu sütunların çok ender oluşumlar olduğuna işaret ederek, Türkiye'deki ve dünyadaki sınırlı örneklerinin önem arz ettiğini dile getirdi.